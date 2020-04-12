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(Görüntülü) Kapadokya'da koronavirüs sessizliği

DHA

(Görüntülü) Kapadokya'da koronavirüs sessizliği

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yerli ve yabancı turist gelmeyince sessizliğe büründü.<br>Çin'de ortaya ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Nevşehir'in ünlü turistik yeri Kapadokya bölgesini olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle bölgedeki tüm turistik işletmeler faaliyetlerini durdurdu. Cadde ve sokakların boş kaldığı Kapodokya'da yerli ve yabancı turistlerin gelmedi görüldü. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Göreme, Uçhisar, Avanos, Ürgüp, Mustafapaşa, Çavuşin ve Hacıbektaş gibi merkezler sessizliğe büründü.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir <br>2020-04-12 15:12:58<br>

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