Nevşehir Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Yeni Zelanda’da Kovid-19’dan can kaybı artıyor

Nevşehir Belediyesi korona virüs salgınının ilk gününden bu yana temizlik ve dezenfekte çalışmaları için seferber oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğu ekiple, gece gündüz şehrin dört bir yanını dezenfekte eden Nevşehir Belediyesi, kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde titizlikle çalışıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk günden bu yana büyük bir özveri ile çalışan Nevşehir Belediyesi ekipleri, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Her gün periyodik olarak toplu ulaşım araçları, duraklar, kamu binaları, sağlık ocakları, muhtarlıklar gibi kapalı alanlardaki dezenfeksiyonun yanı sıra, cadde ve bulvarlarda da dezenfekte çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri ayrıca vatandaşların kullanımı için şehri merkezinde bir çok noktaya da el dezenfektanları yerleştirdi.



“Otobüs terminali ve özel halk otobüsleri dezenfekte edildi”

Belediye ekipleri son olarak hafta sonu Nevşehir Adnan Menderes Şehirler arası Otobüs Terminali binası ve yolcu otobüslerini virüs tehdidine karşı dezenfekte etti. Çalışmalarda; yolcu otobüsleri ve terminal binası içerisindeki tuvaletler, satış ofisleri, bekleme koltukları, giriş kapıları, zemin ve xray cihazlarına kadar her yer özenle dezenfekte edilerek risk alanları en aza indirildi. Nevşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları ve duraklarda da dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdı. Durakların daha hijyen olması için iç ve dışını köpükle yıkayarak ve dezenfektan ilaçlarla temizleyen belediye ekipleri, özel halk otobüslerinde de düzenli olarak dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor. Kentte farklı hatlarda çalışan özel halk otobüslerini titizlikle dezenfekte eden belediye ekipleri, bu çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı onaylı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanıyor.



“İlçe ve Belde belediyeleri ile köy muhtarlıklarına destek”

İl merkezinde ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemini aralıksız sürdürerek hijyen tedbirlerini en üst seviyede tutan Nevşehir Belediyesi, ilçe ve belde belediyeleri ile köy muhtarlıklarına da dezenfekte çalışmalarında desteğini sürdürüyor. Küresel salgın haline gelen korana virüse karşı ülke olarak milli bir mücadelenin içerisinde olduğumuz bir dönemde vatandaşların sağlığını tehdit eden salgına karşı ilçe, belde ve köylerde de bütün imkânlarını seferber ediyor. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla ilçe ve belde belediyelerine destek vererek buralarda da titiz bir çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri, köylerde de dezenfekte çalışması yapıyor.

