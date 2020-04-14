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Karantinadan kaçan 1 kişi yakalandı

İHA

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde karantina bölgesinden kaçan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Karantinadan kaçan 1 kişi yakalandı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde karantina bölgesinden kaçan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu ilçesinde karantina bölgesinden kaçtığı tespit edilen 1 kişi ilçe merkezinde polis ekiplerince yakalandı. Karantinadan kaçan şahsa umumi hıfzıssıhha kanuna istinaden 3 bin 150 lira idari para cezası kesilirken Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbirlerin ihlali suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Karantinadan kaçan şahıs 112 görevlilerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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