Polis 140 araç çevirdi, 140’ına da ceza yazdı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından radar uygulamasında kontrol edilen 140 araca ceza yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 farklı noktada yapılan radar ve yol kontrol uygulamasında 140 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 135 sürücüye hız sınırlarını aşmak, 2 araç sürücüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmak ve 3 sürücüye ise diğer maddelerden cezai işlem yapıldığı öğrenildi.

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