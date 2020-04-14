Kumar oynayan 4 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi

Nevşehir Yeni mahallede bulunan bir kıraathanede kumar oynadıkları ihbarını değerlendiren polis ekipleri kıraathanede 4 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü’ne Yeni Mahallede bir kıraathanede kumar oynatılıyor ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerinin açık olduğu ve iş yerinde 4 şahsın olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan 4 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 288. Maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150 lira ceza yazıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.