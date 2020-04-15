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Kapalı pazar yeri yeniden açılıyor

İHA

Kapalı pazar yeri yeniden açılıyor

Nevşehir’de her hafta pazar ve pazartesi günleri kurulan sebze ve meyve pazarı yeniden kapalı pazar yerinde kurulacak.
Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre önce İbrahimpaşa Mahallesi’nde bulunan eski yerine taşınan pazar yeri, pazar esnafının ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 19 Nisan Pazar günüden itibaren yeniden kapalı pazar yerinde hizmet verecek.
Kurulacak olan pazar öncesinde vatandaşların hijyenik bir ortamda pazar alışverişlerini yapabilmeleri için kapalı pazar yeri içerisinde Nevşehir Belediyesi tarafından gerekli tüm tedbirler alınacak. 18 Nisan Cumartesi günü belediye ekiplerince dezenfekte edilecek olan kapalı pazar yerinde pazar günü ise esnafların ve vatandaşların maske kullanımı konusunda denetimler gerçekleştirilecek.

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