Nevşehir’de 58 kişiye korona virüs cezası kesildi

Nevşehir'de, korona virüs (Covid19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 58 kişiye para cezası yazıldı.
Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik il genelinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle Avanos'ta 30, Ürgüp'te 16, Derinkuyu'da 8, Gülşehir'de 3, Hacıbektaş'ta 1 kişiye para cezası kesildi.
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