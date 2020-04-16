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Ürgüp Belediyesi’nin vefalı ekibi yardımdan yardıma koşuyor

İHA

Ürgüp Belediyesi’nin vefalı ekibi yardımdan yardıma koşuyor

Ürgüp Belediyesi tarafından oluşturulan vefa sosyal destek ekibi Kovid19 tedbirleri kapsamında evinde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor.
Sosyal belediyeciliğin en güzel göstergesi olan Ürgüp Belediyesi vefa sosyal destek ekibi, çağrı merkezi aracılığıyla kendilerine ulaşan vatandaşların ihtiyaçlarını kısa sürede temin ederek evlerine teslim ediyor.
Vefa sosyal destek ekibinin çalışmalarını takdir ettiğini ve böyle bir ekibin lideri olduğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Yaklaşık bir aydır belediyemiz tarafından temin ettiğimiz yardım paketlerini Ürgüp’teki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Vefa sosyal destek hattımıza ulaşan vatandaşlarımızın taleplerini Kaymakamlık ve Muhtarlarımızla görüşerek ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Özveriyle çalışan vefa sosyal destek ekibimize teşekkür ediyorum.” Dedi.
Ürgüp Belediyesi Vefa Sosyal Destek ekibi, Ürgüp’te 182 Ailenin alışveriş, eczane, fatura ödeme gibi taleplerini yerine getirirken, 734 ailenin de kovid19 sebebiyle işsiz kalması ve ihtiyaç duyması sebebiyle evlerine bir süre yetecek temel gıda maddelerinden oluşan erzak ulaştırdı.
Ramazan ayı süresince de ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olacaklarını belirten Başkan Aktürk, “Dayanışma ve Yardımlaşmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz zaman dilimindeyiz. Hep beraber aşacağımız bu zorlu süreci bertaraf etmenin yolu kültür, örf, adet ve manevi değerlerle beslediğimiz sancağın altında toplanmaktan geçtiğini düşünüyorum. Bu sancağın altında da gönülden hareket eden hayırseverlerimiz en büyük destekçilerimiz olacağı kanaatindeyim" dedi.

Vefa Sosyal Destek Ekibi Kovid19 konusunda bilgilendirildi
Vefa Sosyal Destek Ekibi Ürgüp Belediye Doktoru Sıtkı Çakalöz tarafından kovid19 ile ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirildi. Bir günde yaklaşık 70 eve giden vefa sosyal destek ekibi görevlilerinin salgından etkilenmemeleri için alacakları tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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