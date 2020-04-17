Nevşehir'de arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonrasında 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.İ. ve basit yaralama suçundan 2 bin 240 lira adli para cezası bulunan E.Ş. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Diğer üç şüpheli ise hükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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