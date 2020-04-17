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Nevşehir'de arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı

İHA

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Nevşehir'de arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonrasında 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.İ. ve basit yaralama suçundan 2 bin 240 lira adli para cezası bulunan E.Ş. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Diğer üç şüpheli ise hükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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