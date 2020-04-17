Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 30,96 gram eroin, 27,50 gram metamfetamin, 0,44 gram bonzai ele geçirilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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