Belediye ekipleri, aşı günü gelen bebeği aşıya götürdü

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Ürgüp Belediyesi ekipleri, korona virüs salgını sebebiyle aşıya gitmekte tedirginlik yaşayan annenin talebini yerine getirerek bebeği aşıya götürdü.

Ürgüp Belediyesi Vefa Sosyal Destek ekibi, aşı zamanı gelen ve toplu taşıma araçlarıyla gitmesi risk olabilecek küçük yaştaki bebeğin annesinin talebi üzerine anne ile bebeğini evinden alarak Ürgüp Toplum Sağlığı Merkezine götürdü.

Aşısı yapılan küçük bebek daha sonra evine bırakıldı.

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