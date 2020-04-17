Nevşehir Valisi Aktaş, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı

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Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunarak evde kalmaya devam edelim dedi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş yaptığı açıklamada, “Kıymetli hemşerilerim, korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim” dedi.

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