Nejdet Ersan parkı şimdi bir başka güzel

Nejdet Ersan Parkı yenilenen yüzü ile korona virüs salgınının ardından Nevşehirlilerin keyifle vakit geçirebileceği bir sosyal alana dönüştü. Nevşehir Belediyesi tarafından 1. etabındaki çalışmaların tamamlandığı park, peyzaj ve aydınlatma çalışmalarıyla şimdiden büyük beğeni topladı.

Nevşehir Belediyesi, şehre yeni sosyal yaşam alanları kazandırmakla kalmıyor, mevcut park ve mesire alanlarını da revize ederek yepyeni bir görünüme kavuşturuyor. Son olarak Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle İstiklal Caddesi’nde bulunan Nejdet Ersan Parkı içerisinde bir süre önce başlatılan yenileme ve peyzaj çalışmalarının ilk bölümü tamamlandı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak daha önce ana cadde bölümünde yer alan bankamatikleri yan tarafa taşıyarak bu alanda küçük bir meydan oluşturan belediye ekipleri, bu meydana süs havuzu yaptı. Kent mobilyaları yerleştirilen meydan içerisine çeşitli türde yüzlerce süs bitkisi ve mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştiren belediye ekipleri ayrıca meydan için aydınlatma sistemi de oluşturdu. Nevşehir’in kurucusu Damat İbrahim Paşa’nın restore edilen heykelinin de yerleştirildiği meydanın etrafı oluşturulan lale figürleri içerisindeki çiçeklerle süslendi.

Nevşehir’in ve Nevşehirlilerin en iyisini hak ettiklerini ve Nevşehir’e yeni güzellikler katmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, yenilenen Nejdet Ersan Parkı’nın mahalle sakinlerine ve şehre hayırlı olmasını diledi. Parkın diğer bölümlerindeki yenileme çalışmalarının da devam ettiğini ve kısa sürede bu bölgenin çehresini değiştireceklerini ifade eden Arı, “Şehrimizde yaptığımız tüm projelerde vatandaşlarımızın rahatı, huzuru ve konforu için gayret gösteriyoruz. Çünkü şehrimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu koltukta kaldığımız sürece vazifemizi en iyi şekilde yaparak, şehrimize güzellikler katmaya devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu. Hayata geçirdikleri projeler ile geleceğin Nevşehir’ini inşa ettiklerine vurgu yapan Başkan Rasim Arı, "Nevşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızla birlikte geleceğin Nevşehir’ini inşa etmek için çalışıyoruz. Yeni park ve yeşil alanları, aydınlatmaları, altyapısı, kaldırımları ve sıcak asfaltıyla şehrimizin birçok bölgesinde tam bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdik" dedi.

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