Öğretmen ve öğrenciler, şehitler için video klip çekti Evde kalan öğretmen ve öğrenciler şehitleri unutmadı

Nevşehir’de evde kalan öğretmen ve öğrenciler 1420 Nisan Şehitler Haftası olması dolayısıyla 'Şehitleri Unutmadık, unutturmayacağız' videosu çekti.

Avanos Ahmet Ergün Ortaokul Müdürü Fatma Yıldız Yaman öncülüğünde öğretmen ve öğrenciler 1420 Nisan Şehitler haftası dolayısıyla bir video çekti. Okul Müdürü Fatma Yıldız Yaman’ın mesajı ile başlayan video klipte öğretmenler ve öğrenciler şehitlere olan minnet duygularını paylaştı. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan video klip kısa sürede sosyal medya da büyük beğeni kazanırken Okul Müdürü Fatma Yıldız Yaman açıklamasında, “Evde kaldığımız bu süreçte, okul idaremiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte, bizlerin vatan topraklarında kalabilmesi uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi, genç nesillere unutturmadık, unutturmayacağız, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

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