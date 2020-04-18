Kuyuya düşen kaplumbağayı iki kardeş kurtardı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyünde bir arazide bulunan yaklaşık beş metre yükseklikteki kuyuya düşen kaplumbağayı iki kardeş düştüğü kuyudan kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyünde arazide gezen Hasan ve Emre Yalçın kardeşlerin dikkatini bir kuyu çekti. Kuyuya baktıklarında içerisinde bir kaplumbağa olduğunu fark eden kardeşlerden Emre Yalçın kuyuya inerek kuyudaki kaplumbağayı kurtardı. Hasan ve Emre Yalçın kardeşler kuyudan çıkarttıkları kaplumbağaya bir miktar su vermesinin ardından doğaya saldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.