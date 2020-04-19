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Nevşehir Kalesi'nde havai fişek gösterisi

DHA

NEVŞEHİR, (DHA) NEVŞEHİR Kalesi'nde, 2019 yılında başlanan restorasyon çalışmasının tamamlanması dolayısıyla 15 dakikalık havai fişek gösterisi düzenlendi. Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden Nevşehir'de bulunan ve 12'nci yüzyıla ait olduğu düşünülen tarihi Nevşehir Kalesi'nin 2019'da başlanan restorasyon çalışmaları sona erdi. Temizlik, güçlendirme ve ışıklandırma çalışmalarının yapıldığı Nevşehir Kalesi'nin surları, led ışıklarla aydınlatıldı. Kalede 15 dakika süren havai fişek gösterisi de düzenlendi. Nevşehirliler, gösteriyi evlerinin balkon ve pencerelerinden izlerken, cep...

Nevşehir Kalesi'nde havai fişek gösterisi

<br>NEVŞEHİR, (DHA) NEVŞEHİR Kalesi'nde, 2019 yılında başlanan restorasyon çalışmasının tamamlanması dolayısıyla 15 dakikalık havai fişek gösterisi düzenlendi.<br>Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden Nevşehir'de bulunan ve 12'nci yüzyıla ait olduğu düşünülen tarihi Nevşehir Kalesi'nin 2019'da başlanan restorasyon çalışmaları sona erdi. Temizlik, güçlendirme ve ışıklandırma çalışmalarının yapıldığı Nevşehir Kalesi'nin surları, led ışıklarla aydınlatıldı. Kalede 15 dakika süren havai fişek gösterisi de düzenlendi. Nevşehirliler, gösteriyi evlerinin balkon ve pencerelerinden izlerken, cep telefonlarının kameralarıyla da görüntü çekti. <br>Belediye Başkanı Rasim Arı, "Eğer bu virüs belası olmasaydı kale bölgemizi 20 Nisan´da turizme açacaktık ama maalesef bu üzücü olaylar yaşandı. Biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Hemşehrilerimize bununla ilgili yakın zamanda yeni sürprizlerimiz olacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER<br>2020-04-19 14:48:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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