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Kapalı pazaryerinde vatandaş ve esnaflara maske dağıtıldı

İHA

Kapalı pazaryerinde vatandaş ve esnaflara maske dağıtıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından, yeni tip korona virüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında kapalı Pazar yeri girişinde vatandaşlara ve esnaflara maske dağıtıldı.
İbrahim Paşa Mahallesi’nde bulunan kapalı Pazar yerinde Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının ardından hafta sonu Pazar yeniden kuruldu.
Pazarın açılışı öncesinde ve gün içerisinde periyodik aralıklarla pazar içerisinde, özel kıyafetli ve maskeli Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama çalışmaları yapılırken, çalışmalarda insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ürünler kullanıldı.
Kovid19 kapsamında alınan tedbirler ve kontrollerin sıklaştırıldığı kapalı pazar yerine, giriş ve çıkışlar içeride sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla belirlenen alanlardan kontrollü yapılırken, otopark bölümünden giriş ve çıkışlar demir bariyerlerle kapatıldı.
Pazar girişinde maskesiz gelen vatandaşlara Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından maske dağıtılırken, yaşı 65 ve üzeri olan vatandaşlar ile 20 yaşının altındaki vatandaşların pazara girişlerine güvenlik görevlilerince izin verilmedi.
Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca, esnafı ve vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe ve el ile ürün seçilmemesine yönelik yasaklar konusunda bilgilendirdi.

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