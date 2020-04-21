23 Nisan coşkusu Nevşehir Belediyesi ile mahallelere taşındı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mahalleleri gezen ‘Nevşehir Belediyesi 23 Nisan Otobüsü‘ renkli görüntüler oluşturdu. Korona virüs salgını nedeniyle bayramı evlerinde geçirecek olan çocuklara çizgi film karakterlerinin maskotları çeşitli hediyeler dağıtırken, Nevşehir Belediyesi Müzik Topluluğu sanatçıları şarkılarını çocuklar için seslendirdi.



Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara bayram coşkusunu evlerinin balkon ve pencerelerinden yaşatmak için özel olarak hazırlanan 23 Nisan Otobüsü, Nevşehir sokaklarını gezdi. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın kullandığı üstü açık otobüs üzerinde, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Topluluğu sanatçıları çocukların sevdiği şarkıları seslendirirken, çizgi film karakterleri maskotları da otobüs üzerinden evlerinin balon ve pencerelerine çıkan çocukları selamlayarak onlara çeşitli hediyeler dağıttı. Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan çocuklar şarkılara alkışlarla eşlik ederken, mahallelerde evleri ziyaret eden belediye görevlileri ve çizgi film karakteri maskotları çocuklara ayrıca boyamaları için resim kâğıtları bıraktı.



Çocukları kırmızı renkle boyayacakları ve üzerlerinde isimlerinin yazılı olacağı resim kağıtları, 23 Nisan Perşembe günü Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binası önünde birleştirilerek dev Türk bayrağı oluşturulacak.

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