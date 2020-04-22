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NTSO Başkanı Parmaksız’dan 23 Nisan mesajı

İHA

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı yayınladı.

NTSO Başkanı Parmaksız’dan 23 Nisan mesajı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı yayınladı.
23 Nisan 2020'nin Milli Egemenliğimizin 100'üncü yılı olduğuna dikkat çeken Başkan Parmaksız, 23 Nisan 1920'de kurulan Meclis ile Türk Milleti'nin bu topraklarda esaretin asla kabul edilmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) milletin temsilcisi, bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşama iradesinin de sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Parmaksız, mesajına şu sözlerle devam etti:
"23 Nisan 1920, milletimizin kendi tarihini kendisinin yazmaya başladığı gündür. Milletin canıyla, kanıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü, çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Bu armağan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun da simgesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin aydınlık geleceği çocuklara emanetidir. Bu bayram, dünyada çocuklara armağan edilen barışın ve kardeşliğin simgesi olan ilk ve tek bayramdır. Bu yıl, ne yazık ki Milli Egemenliğimizin 100'üncü Yılı'nı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeni ile meydanlarda coşku ile kutlayamıyoruz. Sağlığımız ve gelecek güzel günler için evlerimizde kalmak zorundayız. Ben, bugünün evden çıkmadan da coşku ile kutlanacağına inanıyorum. Bu vesileyle başta çocuklarımız olmak üzere, tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Milli Egemenliğimizin 100. yılını kutluyorum."

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