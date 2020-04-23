NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Aktekin’den, 23 Nisan mesajı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin yayımladığı mesajla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl dönümünü kutladı.

Rektör Aktekin "Millet olarak, bağımsızlık mücadelemizin en önemli dayanaklarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılış heyecanını dün olduğu gibi bugün de büyük bir gurur ve onur yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ile kutladığımız bugünler, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve cumhuriyetimizin temellerinin de atıldığı müstesna bir gündür.

Eğitim kurumları olarak her daim bizlere düşen görev ise, geleceğimizin en büyük teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, araştıran, sorgulayan, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmektir.

Bu duygu ve düşünceler doğrultusunda, yarınlarımızın güvencesi geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın ve aziz milletimizin “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı en içten dileklerimle kutlar; üzerinde yaşadığımız toprak parçasını vatan yapan başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlığımız için canlarını vermekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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