Vali Aktaş'tan TBMM ile yaşıt Kiraz nineye ziyaret

<br>Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)NEVŞEHİR Valisi İlhami Aktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile aynı yaşta olan 3 çocuk ve 32 torunu olan Kiraz Elma'yı (100), TBMM'nin 100'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle evinde ziyaret etti.<br>Kiraz Elma, Avanos ilçesinde oğlu Ziya Elma (67) ve gelini Mihriban Elma (66) ile birlikte yaşıyor. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 25 yıl önce eşini kaybeden 3 çocuk annesi ve 32 de torunu olan Kiraz Elma'yı, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle evinde ziyaret etti. Vali Aktaş, TBMM ile aynı yaşta olan Kiraz Elma'ya, sağlıklı ömür diledi.<br>Ziya Elma, 50 yıldan bu yana annesi ile birlikte yaşadığını belirterek, "1920 doğumlu olan annem bunca yıl bize baktı. Geçen yıla kadar da oldukça sağlıklı idi; ancak bu yıl duyma ve görme zorluğu yaşamaya başladı. Annem her gün vakit namazlarını kaçırmaz, bize bazen ilahiler bile söyler" dedi.<br>Mihriban Elma ise hiçbir zaman gelin-kaynana gibi olmadıklarını belirterek, "Benim annem gibidir. Hiçbir sıkıntı yaşamadan bugünlere geldik. Sabah kahvaltısında çayı kesinlikle kaçırmaz ve tam 4 bardak çay içer. Yemek ayrımı kesinlikle yapmaz. Bize geçmiş yıllarda yaşadıkları zorlukları anlatır ve hep haline şükür eder" diye konuştu.<br>DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER<br>2020-04-23 14:01:59<br>
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