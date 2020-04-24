İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca, 3 ilin müftüsü görevden alındı, 6 İl Müftülüğüne atama yapıldı. Alınan kararname sonrasında Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk’te görevden alındı. Nevşehir İl Müftülüğüne henüz atama yapılmadığı öğrenildi.

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