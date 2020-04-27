Uyuşturucudan 2 şüpheli yakalandı

Daha önce domuz gribi geçirmek korona açısından avantaj mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından bir adreste yapılan aramada 280, 92 gram bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai sonrasında 2 şüpheli gözaltına alınırken gözaltına alınan şüpheliler hakkında tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.