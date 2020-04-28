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JAKEM’de 15.dönem binici temel kursu tamamlandı

İHA

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda (JAKEM) 15.dönem binici temel kursu tamamlandı.

JAKEM’de 15.dönem binici temel kursu tamamlandı

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda (JAKEM) 15.dönem binici temel kursu tamamlandı.
Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 16 kursiyerin katılımı ile 34 hafta süre ile düzenlenen 15.dönem binici temel kursu tamamlandı. JAKEM’de başarılı ile tamamlanan binici temel kursunun sona erdiğini Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşmasının ardından çok sayıda beğeni kazandı.

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