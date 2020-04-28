Nevşehir caddeleri 11 ayın Sultanı Ramazan’da mahyalarla donatıldı

Nevşehir’de Ramazan ayı dolayısıyla şehrin farklı noktalarına “Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan” yazılı mahyalar asıldı.

On bir ayın sultanı Ramazanı Şerif’in gelmesi ile birlikte Ramazan ayının simgelerinden biri ve Türk İslam tarihinde önemli bir yeri olan mahyalar, Nevşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına asıldı.

“Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan” sözlerinin yazılı olduğu mahyalar, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Elektrik Birimi görevlileri tarafından Hasan Emmi Türbe Kavşağı, Atatürk Bulvarı ve Aksaray Caddesi’ndeki Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önüne asılırken mahyalar akşam saatlerinde Nevşehir caddelerine ayrı bir güzellik kattı.

Osmanlı Sultanı I. Ahmet Dönemi’nde Sultanahmet Camii'nin minarelerine, dini sözlerin yazıldığı kandillerin asılmasıyla başlayan ve 450 yılı aşkın gelenek olan, Osmanlı döneminde yağ kandiliyle, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ampul ile son dönemlerde ise led aydınlatmalarla yapılan mahyaların yapılış şekli değişse de taşıdığı anlam ve verdiği mesajlar değişmiyor.

Aynı zamanda ramazanın simgesi olarak kabul edilen mahyalarda yer alan ayet, hadis ve dini içerikli veciz sözler vatandaşların gönüllerini aydınlatıyor.

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