Gülşehir’de hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı

GülşehirAvanos yolu üzerinden bulunan MEDAŞ’a ait depodan kablo çalarak kaçan şüpheliler polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgilere, GülşehirAvanos yolu üzerinde bulunan MEDAŞ’a ait depoya girerek burada bulunan kablolara çalarak araç ile kaçan şüpheliler Çat kavşağında polis ekipleri tarafından yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada depodan çalınan kablolar ele geçirilirken araç içerisinde bulunan A.Y.B., M.B. ve M.A.’nın yapılan GBT sorgulamalarında bir çok suç kaydı olduğu tespit edilirken şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.B. ve M.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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