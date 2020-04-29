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Nevşehir'de karantina altındaki en küçük misafire hediye sürprizi Karantinada sürpriz doğum günü kutlaması

İHA

Nevşehir'de karantina altındaki en küçük misafire hediye sürprizi Karantinada sürpriz doğum günü kutlaması

Somali'den Türkiye’ye getirilerek Nevşehir’de karantina altına alınan yurdun en küçük misafiri 6 yaşındaki Zeynep'in doğum gününde yurt çalışanları tarafından hediye sürprizi yapıldı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Somali ve Cibuti’den Türkiye’ye getirilmesinin ardından Nevşehir’de Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlara yurt çalışanları tarafından sürpriz hediyeler ve doğum günü kutlaması yapıldı.

Karantina altındaki en küçük misafire sürpriz hediye
Somali’den getirilerek ailesiyle birlikte Nevşehir’de karantinaya alınan 6 yaşındaki Zeynep’e yurt müdürü Nalan Buyruk ve yurt çalışanları tarafından sürpriz hediyeler verildi. Hediyeler karşısında mutluluktan çığlık atan minik Zeynep’in mutluluğu görülmeye değerken, minik Zeynep de yurt çalışanları için çizdiği resmi hediye etti.

Karantinada sürpriz doğum günü
Somali’den getirilen ve Nevşehir’de karantina altına alınan İzzettin Er’in doğum günü olması dolayısıyla yurt çalışanları tarafından sürpriz doğum günü pastası kesildi. İzzettin Er’in kaldığı odayı çalan yurt görevlileri müzik eşliğinde doğum günü kutlarken Er ise yurt görevlileri tarafından yapılan bu sürpriz doğum günü kutlaması karşısında şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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