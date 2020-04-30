Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yayımladığı mesajında; “Bizler alın terinin önemini bilen, insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin savunucularıyız. Hükümetimiz, milletimizden aldığı güçle, daha huzurlu, hak ve hürriyetlerine saygı duyan özgürce yaşanabilen bir Türkiye için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bizler millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu anlamda hükümetimiz, milletimizden aldığı güçle, daha güçlü, daha huzurlu, daha gelişmiş, insan hak ve hürriyetlerinin özgürce yaşanabildiği bir Türkiye için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin büyüyüp, gelişmesine devam etmesi ve bununla birlikte 2023 hedeflerine ulaşılmasında, en büyük paylardan birinin çalışan, üreten işçi ve emekçiler olacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri için emek ve alın terleriyle gece gündüz çalışan tüm işçi, memur kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

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