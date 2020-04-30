Pforzheim parkında sona yaklaşıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Pforzheim Parkı’nda başlatılan çalışmalar sürüyor. İçerisinde Nikah ve Düğün Salonu’nun da bulunacağı park yenilenen yüzü ile hem Nevşehirlilerin aileleriyle hoşça vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı olacak hem de düğün ve benzeri organizasyonlara ev sahipliği yaparak; şehrin önemli bir ihtiyacına cevap verecek.

Altyapı ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için şehrin birçok farklı noktasında çalışmalarını ara vermeden sürdüren Nevşehir Belediyesi, aynı zamanda korona virüs salgının ardından gelecek güzel günler için park ve yeşil alanlarda da hummalı bir çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki parklarda yenileme ve peyzaj çalışmaları yapan belediye ekipleri, Güzelyurt Mahallesi’ndeki Pforzheim Parkı’ndaki çalışmalarında son aşamaya geldi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma ile birlikte daha önce park içerisinde bulunan ve kafeterya olarak hizmet veren kapalı alan Nevşehir Belediyesi Nikah ve Düğün Salonu olarak dizayn edildi.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla Nevşehirli gençlerin uygun fiyatlarla mutlu günlerinin organizasyonlarını gerçekleştirebilecekleri modern bir görünüme kavuşan Pforzheim Parkı, peyzaj çalışmalarına başlanacak olan açık alanlarıyla da kentin en önemli sosyal donatı alanlarından biri olacak.

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