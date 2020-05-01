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Bakkal bakkal gezerek ihtiyaç sahibi ailelerin borcunu ödediler Kuran kursu öğrencileri 25 kişinin bakkal borcunu ödedi

İHA

Bakkal bakkal gezerek ihtiyaç sahibi ailelerin borcunu ödediler Kuran kursu öğrencileri 25 kişinin bakkal borcunu ödedi

Nevşehir’de görev yapan Kur’an kursu öğreticileri ve öğrencileri "Vakit iyilik vakti" sloganıyla çıktıkları yolda ihtiyaç sahibi 25 ailenin bakkallara olan borçlarını kapattı.

Nevşehir Vaiz Osman Yılmaz Kur’an Kursu öğreticisi Rabia Baştuğ ve 60 öğrencisi ile birlikte korona virüs ile mücadele kapsamında kendi aralarında topladıkları paralar ile ihtiyaç sahibi 25 ailenin borçlarını bakkal bakkal gezerek ödedi. Kur’an Kursu öğreticisi Rabia Baştuğ açıklamasında, “Biz Vaiz Osman Kur’an Kursu'ndan geliyoruz. Öğrencilerim ile birlikte Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına katılmak istedik. Ve bakkalda gerçekten ihtiyaç sahibi olan, işten çıkartılmış olan kardeşlerimizin, zor durumda olan kardeşlerimize yardım etmek amacıyla size başvurduk. İnşallah sizde bize yardımcı olursanız seviniriz” dedi. Bakkal sahibi ise açıklamasında, “Hocalarımız geldi. Cumhurbaşkanımızın Biz Bize Yeteriz Türkiye’m kampanyası kapsamında marketimize geldiler. Dar gelirlerin ailelerin bakkalımıza olan borçlarını ödeyebileceklerini söylediler. Bizde memnuniyetle kendilerine borçları hesapladık. Kendileri gerçekten ihtiyaç sahibi olan ailelerin borçlarını ödediler. Gerçekten Allah razı olsun. Bizler memnunuz. Rabbim de hocalarımız ve öğrencilerinden razı olsun” diye konuştu.

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