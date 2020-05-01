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Nevşehir’de vatandaşları sahura mobil davul timi kaldırıyor

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan ayında davulcuların iptal edilmesinin ardından Nevşehir Belediyesi mobil davul timi oluşturarak, bahşişler belediyeden dedi.

Nevşehir’de vatandaşları sahura mobil davul timi kaldırıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan ayında davulcuların iptal edilmesinin ardından Nevşehir Belediyesi mobil davul timi oluşturarak, bahşişler belediyeden dedi.
11 ayın sultanı Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Ramazan davulcuları, bu yıl korona virüs ile mücadele kapsamında birçok şehirde askıya alındı. Nevşehir Belediyesi ise kendi bünyesinde oluşturduğu mobil davul timi ile vatandaşları sahura kaldırıyor. Sahur vaktinde mobil davul timlerine eşlik eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Biz bu şehrin insanlarını davulsuz bırakmayız. Mutlak manada davulla sahura uyanmalarını temin etmek isteriz. O yüzden belediye olarak biz 10 tane aracımızı, şoförümüzü ve davulcumuzu ayarladık. Bu sene diyoruz ki bahşişler belediyeden” dedi.
Başkan Arı, ”Biliyorsunuz virüs hadisesinden dolayı sosyal mesafeyi muhafaza edilip insanların bir araya gelmesini engellemeye çalışan politika izleniyor. İçişleri Bakanlığımız da bu konuda farklı genelgeler yayınlıyor. Onlardan bir tanesi de davulcular ile alakalıydı. Davulculara müsaade edilmemesi, eğer ediliyorsa dahi vatandaşın kapısına davulcuların gitmemesiydi. Dolayısıyla şehrimiz bu yıl davulcusuz kalacak ve davul ile uyanamayacaktık. Ancak çocukluğumuzdan kalan bir nostalji var. Beraberinde hatta daha ötesinde bende köyden kalan bir alışkanlığım var. Bizde tantan çalma, teneke çalma vardı. Dolayısıyla şehirde bu nostaljiyi yaşatabilmek, gerçekten bize geçmişi hatırlatabilecek, çocuklarımıza bu milli manevi günlerimizin hazzını yaşatabilecek küçük ayrıntılar var, ki bunlardan bir tanesi de davul hadisesiydi. Bizde dedik ki biz bu şehrin insanlarını davulsuz bırakmayız. Mutlak manada davulla sahura uyanmalarını temin etmek isteriz. O yüzden belediye olarak biz 10 tane aracımızı, şoförümüzü ve davulcumuzu ayarladık. Bu sene diyoruz ki bahşişler belediyeden. Bu kapsamda bugün davulcularımız ile birlikte halkımızla kucaklaşmak için çıktık. Sahurda vatandaşlarımızı uyandırmak için mahalle mahalle şehrimizi geziyoruz” dedi.

“Bizimkisi bir aşk hikayesi”
Arı, davul timlerine vatandaşların bakış açısının son derece güzel olduğunu ifade ederek, “Şükürler olsun, sizin samimiyetinizi, sizin muhabbetinizi ve sizin içtenliğinizi gördükten sonra insanların size karşı bir sevgi beslememesi mümkün değil. O yüzden biz sürekli şunu söylüyoruz. Biz bu şehrin belediye başkanı değiliz. Bizim önümüzdeki sıfatı bir kenara bırakın. Biz küçüklerin ağabeyi, yaşıtlarımızın kardeşi, büyüklerimizin evladıyız. Bu noktada davrandığımız için şehrin hangi noktasında bir program olursa aynı muhabbetle karşılıyoruz. Ve gecenin bu saatinde davul çalarak giden bir belediye başkanı, birisi çıksa ne yapıyorsun kardeşim bu saatte diyebilir. Ama şükürler olsun onların sevgisi ve muhabbeti bizi onlara bağlıyor. Cumhurbaşkanımızın biz millete mecnunuz dediği gibi bizde bu şehrin insanına aşığız, sevdalıyız. Bu bir aşk hikayesi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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