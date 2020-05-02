Nevşehir’de etkili olan yağış sele neden oldu Sel, ağaçları yerinden söktü

Nevşehir’de kısa süreli yağan gök gürültülü sağanak yağış kentin bazı noktalarında sele neden oldu.

Nevşehir’de etkili olan sağanak yağış ile birlikte kentin bazı noktalarında sele neden olurken Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde bulunan özlerde ise sel ağaçları yerinden söktü. Nar beldesinde yaşanan o sel görüntüleri ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.

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