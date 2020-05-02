Arabistan’dan getirilen 169 Türk vatandaşı Nevşehir’de karantinaya alındı

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Korona virüs tedbirleri kapsamında Arabistan’dan Kapadokya Havalimanına getirilen biri bebek olmak üzere 169 vatandaş, Nevşehir’de karantinaya alındı.

Arabistan’dan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Nevşehir'e gelen biri çocuk 169 vatandaş pasaport ve sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Nevşehir’de karantina altına alındı. Kapadokya Havalimanından otobüsler ile alınan 169 Türk vatandaşı Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yurtlarda karantinaya alınmak üzere yurtlara geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Arabistan’dan getirilen Türk vatandaşları otobüslerden kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el sallayarak selam vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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