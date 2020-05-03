Nevşehir'in Kurugöl köyü, karantinaya alındı

"Bu işler hep kader..."

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<br>Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesine bağlı, 945 nüfuslu Kurugöl köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Acıgöl Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Acıgöl İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun koranavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Acıgöl ilçemize bağlı Kurugöl Köyü 03.05.2020 saat 00.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.<br>Köylülerin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER<br>2020-05-03 13:05:17<br>

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