4 yaşındaki Yavuz'a kesilen cezayı Vali iptal etti

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<br>Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Şahinefendi Köyü'nde sokağa çıkma yasağına uymayan Yavuz Selim Akyol'a (4) 3 bin 180 TL para cezası kesildi. Vali İlhami Aktaş, kesilen cezayı iptal edip, çocuğa hediyeler gönderdi. <br>Ürgüp'e bağlı Şahinefendi köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen 24 Nisan'da karantinaya alındı. Vatandaşların 14 gün boyunca dışarı çıkmayarak, kendilerini evlerinde izole etmeleri istendi. Köyde geçen 27 Nisan'da, Yavuz Selim Akyol sokağa çıkma yasağına uymayarak, evinin önünde oyun oynadı. Küçük çocuğa, '20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymama' gerekçesi ile 3 bin 180 TL para cezası kesildi. Ceza tutanağı baba Selim Akyol'a verildi. 4 yaşındaki çocuğa para cezası kesildiğini duyan Vali İlhami Aktaş, harekete geçerek cezayı iptal etti. Vali Aktaş tarafından Yavuz Selim Akyol'a çeşitli hediyeler gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER<br>2020-05-04 18:21:44<br>

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