Nevşehir’de eczaneler 459 bin maske dağıttı 303 bin nüfusluk şehirde 459 bin maske dağıtıldı

Tüm Türkiye’de ücretsiz maske dağıtımları eczaneler aracılığıyla dağıtımı devam ederken Nevşehir’de eczaneler aracılığıyla 459 bin ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm Türkiye’de maskelerin ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacağını açıklamasının ardından maskeler vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ulaştırıldı. Bu kapsamında Nevşehir’de eczaneler aracılığıyla 459 bin maske ücretsiz olarak verildi.

Nevşehir Eczacılar Odası Başkanı Tansu Dörtkol yaptığı açıklamada, "Nevşehir’de tüm eczanelerimizde ücretsiz olarak maskeler vatandaşlarımıza ulaştırılıyor" dedi. Dörtkol, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın maskelerin eczanelerden ücretsiz olarak dağıtılacak açıklamasının ardından bizde Nevşehir Eczacılar Odası olarak eczanelerimiz ile koordineli olarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu kapsamda eczanelerimiz aracılığıyla il genelinde 459 maskeyi ücretsiz olarak vatandaşlarımıza verdik. Tüm bunların yanı sıra eczacılarımız kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da ilaçlarını evlerine götürdü ve götürmeye de devam ediyoruz” dedi.

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