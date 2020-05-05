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Cenaze namazı kılınan köyde pozitif vakalar hızla arttı, karantina uzatıldı O köyde karantina süresi uzatıldı

İHA

Cenaze namazı kılınan köyde pozitif vakalar hızla arttı, karantina uzatıldı O köyde karantina süresi uzatıldı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine Bağlı Taşkınpaşa köyünde korona virüsü vakalarının hızla artış göstermesi sonrası karantina süresi 14 gün daha uzatıldı.
430 nüfusun bulunduğu köyde 21 Nisan'da başlayan karantina, vakaların artışı ve 2 ölümün gerçekleşmesinden sonra Taşkınpaşa köyünde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği 14 gün daha uzatıldı.
Ürgüp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Taşkınpaşa köyünde uygulanan izolasyonun yeni vakaların tespit edilmesi ve bulaşma riskinin olması nedeniyle 19 Mayıs saat 00.00'a kadar 14 günlük izolasyonun uzatıldığı kaydedildi.

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