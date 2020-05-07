Kullanılmış maske ve eldivenler için atık kutusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kullanılmış maske ve eldivenler için atık kutusu

İHA

Korona virüs salgınının ardından her türlü önlemi en üst seviyede tutmaya devam eden Nevşehir Belediyesi, salgınla birlikte kullanımı artan maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi için halkın yoğun olarak kullandığı alanlara tıbbi atık konteynerleri yerleştirdi.

Kullanılmış maske ve eldivenler için atık kutusu

Korona virüs salgınının ardından her türlü önlemi en üst seviyede tutmaya devam eden Nevşehir Belediyesi, salgınla birlikte kullanımı artan maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi için halkın yoğun olarak kullandığı alanlara tıbbi atık konteynerleri yerleştirdi.
Nevşehir Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında, vatandaşların kullandığı maske ve eldivenlerin çöp kutularına atılmasından kaynaklanacak riski ortadan kaldırmak için plastik tıbbi atık konteynerleri hazırlatıldı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıbbi atık olarak görülen maske ve eldivenler için hazırlanan özel kutuları kamu binaları başta olmak üzere halkın yoğun olarak bulunduğu otobüs durakları ile yol güzergahlarına koydu.
Belediye ekiplerince düzenli olarak toplanacak atıkların halk sağlığına zarar vermeden yok edilmesi için çalışma başlatıldı.
Maske ve eldivenler gibi kişisel koruma ekipmanlarını, çöpe kutuları yerine ayrıştırılmış özel atık kutularına atmanın toplum sağlığı için büyük önem arz ettiğini belirten yetkililer, atık kutuları sayesinde kullanılmış maske ve eldivenlerin, insan ve toplum sağlığı açısından bir tehdit oluşturmadan toplandığını kaydetti.
“Vatandaşlara atık maske ve eldiven uyarısı”
Öte yandan Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, maske ve eldiven atıkları ile ilgili vatandaşların evlerinde sağlıklı bir yöntem izleyerek, kendi sağlıklarına yönelik zarar vermeden maske ve eldiven atıklarını çöpe atmalarının yolunu açıkladı. Buna göre eldiven, maske ve mendil gibi kişisel hijyen malzeme atıkların; balkonda evsel atıktan ayrı bir kap ya da kova içerisinde torba ile toplanması, torbayla her temas halinde ellerin 20 saniye boyunca bol sabunlu suyla yıkanması, küçük miktarlar halinde biriktirilen torbayı, ikinci bir torbaya koyarak ağzını sıkıca bağlayıp ve en az 3 gün balkonda bekletilmesini, 72 saat sonunda ise torbayı günlük evsel çöplerle birlikte atılmasını önerildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Acıgöl’de halk pazarı ikinci bir karara kadar kapatıldı
YEREL HABERLER Acıgöl’de halk pazarı ikinci bir karara kadar ...
Ürgüp’te Sokak hayvanları için beslenme odakları oluşturuldu
YEREL HABERLER Ürgüp’te Sokak hayvanları için beslenme odakları ...
Karantina altındaki köy drone ile kontrol ediliyor Kaymakamlık karantinadaki köyü havadan da kontrol ediyor
YEREL HABERLER Karantina altındaki köy drone ile kontrol ...
Şahinefendi köyünde karantina süreci yarın sona eriyor Köyde karantina sürecinde korona virüse rastlanmadı
YEREL HABERLER Şahinefendi köyünde karantina süreci yarın sona ...
Jandarma ekipleri uyuşturucudan 1 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri uyuşturucudan 1 kişiyi gözaltına ...
Çiçekçilerin Anneler Günü mesaisi Teması en aza indirmek isteyen çiçekçiden dikkat çeken uygulama
YEREL HABERLER Çiçekçilerin Anneler Günü mesaisi Teması en aza ...
Nevşehir'de 76 bin 130 dekar tarım arazisi sulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de 76 bin 130 dekar tarım arazisi sulanmaya ...
Diriliş Meydanı ve Kasaplar Çarşısında altyapı çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Diriliş Meydanı ve Kasaplar Çarşısında altyapı ...
Nevşehir’in ulaşım ve altyapı projeleri masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’in ulaşım ve altyapı projeleri masaya ...
Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 2 şüpheli ...
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Ankara temasları
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Ankara temasları
Define ararken göçük altında kalarak öldü
YEREL HABERLER Define ararken göçük altında kalarak öldü
Toplu cenaze namazı kılınan köyde karantina süresi 14 gün uzatıldı
YEREL HABERLER Toplu cenaze namazı kılınan köyde karantina süresi 14 ...
Cenaze namazı kılınan köyde pozitif vakalar hızla arttı, karantina uzatıldı O köyde karantina süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Cenaze namazı kılınan köyde pozitif vakalar hızla ...
81 yaşındaki yaşlı adam “Biz Bize Yeteriz Türkiye” kampanyasına 5 bin lira bağışladı
YEREL HABERLER 81 yaşındaki yaşlı adam “Biz Bize Yeteriz Türkiye” ...
Nevşehir’de dolu yağışı köyü beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Nevşehir’de dolu yağışı köyü beyaza bürüdü
Nevşehir’de eczaneler 459 bin maske dağıttı 303 bin nüfusluk şehirde 459 bin maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de eczaneler 459 bin maske dağıttı 303 bin ...
(Görüntülü) Kapadokya'da 'koronavirüs' sessizliği devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kapadokya'da 'koronavirüs' sessizliği ...
Duygu dolu mesaja Kaymakam kayıtsız kalmadı Sosyal medyadan kardeşi için bisiklet istedi, Kaymakam hediye etti
YEREL HABERLER Duygu dolu mesaja Kaymakam kayıtsız kalmadı Sosyal ...
Kapadokya'da 'koronavirüs' sessizliği
YEREL HABERLER Kapadokya'da 'koronavirüs' sessizliği
Kaymakam Koyuncu, karantinadaki Kurugöl köyünde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Koyuncu, karantinadaki Kurugöl köyünde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X