Kullanılmış maske ve eldivenler için atık kutusu

Korona virüs salgınının ardından her türlü önlemi en üst seviyede tutmaya devam eden Nevşehir Belediyesi, salgınla birlikte kullanımı artan maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi için halkın yoğun olarak kullandığı alanlara tıbbi atık konteynerleri yerleştirdi.

Nevşehir Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında, vatandaşların kullandığı maske ve eldivenlerin çöp kutularına atılmasından kaynaklanacak riski ortadan kaldırmak için plastik tıbbi atık konteynerleri hazırlatıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıbbi atık olarak görülen maske ve eldivenler için hazırlanan özel kutuları kamu binaları başta olmak üzere halkın yoğun olarak bulunduğu otobüs durakları ile yol güzergahlarına koydu.

Belediye ekiplerince düzenli olarak toplanacak atıkların halk sağlığına zarar vermeden yok edilmesi için çalışma başlatıldı.

Maske ve eldivenler gibi kişisel koruma ekipmanlarını, çöpe kutuları yerine ayrıştırılmış özel atık kutularına atmanın toplum sağlığı için büyük önem arz ettiğini belirten yetkililer, atık kutuları sayesinde kullanılmış maske ve eldivenlerin, insan ve toplum sağlığı açısından bir tehdit oluşturmadan toplandığını kaydetti.

“Vatandaşlara atık maske ve eldiven uyarısı”

Öte yandan Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, maske ve eldiven atıkları ile ilgili vatandaşların evlerinde sağlıklı bir yöntem izleyerek, kendi sağlıklarına yönelik zarar vermeden maske ve eldiven atıklarını çöpe atmalarının yolunu açıkladı. Buna göre eldiven, maske ve mendil gibi kişisel hijyen malzeme atıkların; balkonda evsel atıktan ayrı bir kap ya da kova içerisinde torba ile toplanması, torbayla her temas halinde ellerin 20 saniye boyunca bol sabunlu suyla yıkanması, küçük miktarlar halinde biriktirilen torbayı, ikinci bir torbaya koyarak ağzını sıkıca bağlayıp ve en az 3 gün balkonda bekletilmesini, 72 saat sonunda ise torbayı günlük evsel çöplerle birlikte atılmasını önerildi.

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