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Karasoku kentsel dönüşüm için ihale yapıldı

İHA

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Nevşehir'de gerçekleştirilecek olan Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. Etabında yapılacak olan konut ve dükkanlar için ihale gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde kazanan firmaya yer tesliminin yapılması ile birlikte eski sebze ve zahire pazarı bölgesinde yapılacak olan 41 konut ve 31 dükkan için inşaat çalışmalarına başlanacak.

Karasoku kentsel dönüşüm için ihale yapıldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Nevşehir’de gerçekleştirilecek olan Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. Etabında yapılacak olan konut ve dükkanlar için ihale gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde kazanan firmaya yer tesliminin yapılması ile birlikte eski sebze ve zahire pazarı bölgesinde yapılacak olan 41 konut ve 31 dükkan için inşaat çalışmalarına başlanacak.
Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediyesi ile TOKİ tarafından, Nevşehir’in Karasoku, Hacı Rüştü, Herikli, 20 Temmuz, Kapucubaşı ve İbrahim Paşa Mahallelerinin büyük bir bölümünü içerisine alan Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabı için ihalenin bugün Ankara’da gerçekleştirildiğini belirtti.
Arı, ilk etabı İbrahim Paşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan eski sebze ve zahire pazarı bölgesinde gerçekleştirilecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi için, TOKİ tarafından EKAP üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilen ihale ile birlikte, 41 adet konut ve 31 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağını ve ihale şartnamesine göre inşaat çalışmalarının 400 gün içerisinde tamamlanacağını açıkladı.
TOKİ’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğu örnek mimari projelerinden birinin bu proje ile birlikte Nevşehir’de uygulanacağını ifade eden Arı, gerçekleştirilen ihalenin yıllardan beri büyük bir umutla bu projenin gerçekleşmesini bekleyen mahalle sakinlerine ve Nevşehir’e hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
Şehir merkezinin bu bölgelerinde yaşayan vatandaşları modern yaşam alanlarına kavuşturacak olan ve içerisinde otopark alanları, dükkanlar ve sosyal yaşam alanlarının bulunduğu Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Nevşehir’in çehresini değiştireceğini söyleyen Arı, projenin diğer etapları için de çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü vurguladı.
Arı: “Söz verdiğimiz bir projenin daha gerçekleşmesinden dolayı mutluyuz. Bizlere bu hizmet imkanını sunan Rabbim’e sonsuz şükürler olsun. Bütün bu hizmetlerin, yatırımların ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bizzat her çalışmaları takip eden ve bizlere güç veren, desteklerini esirgemeyen bakanlarımıza, Valimiz İlhami Aktaş’a, AK Parti Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’ye, AK Parti İl Başkanımız M.Rauf Yanar’a, teşkilatımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Geride bıraktığımız bir yılımızda olduğu gibi bundan sonraki dönemde de Nevşehir Belediyesi güçlü bir şekilde yatırımlarına devam edecek ve bizler şehrimizin hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz. Vermiş olduğumuz tüm sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bizim derdimiz milletimize hizmet etmek. Çünkü biz bu şehre sevdalıyız. Nevşehir'e olan aşkımız, sevdamız gerçekleştireceğimiz hizmetlerle devam edecek. Şehrimizi marka şehir haline getirebilmek için tüm gücümüzle çalışacağız “ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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