40 günlük bebek korona virüsü yendi Korona virüs tedavisi gören 40 günlük bebek taburcu edildi

Tüm yurda yayılıyor! Artık böyle!

Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi gören 40 günlük bebek ve annesi, korona virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Nevşehir Devlet Hastanesinde korona virüs testi pozitif çıkan anne Sevnur T. (22) ve bebeği Ayşegül T.'ye Covid19 servis katına nakilleri yapıldı. Anne ve bebeğine uygun tetkik ve tedaviler planlanarak olumlu yanıt alındı. Anne ve bebeğinin 14 günde korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavileri tamamlanan anne ve bebeği sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evine uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.