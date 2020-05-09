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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrasında Nevşehir İl Müftülüğüne Ahmet Celalettin Altunkaya atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Nevşehir İl Müftülüğü görevine Ahmet Celalettin Altunkaya atandı. Altunkaya daha önce de Nevşehir’de Müftü Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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