Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde altyapı çalışmaları başladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve başlaması ile birlikte Nevşehir tarihinin en büyük altyapı hamlesini başlatan Nevşehir Belediyesi, Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde altyapı ve sıcak asfalt için çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri tarafından içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenerek yağmur suyu hattı döşenecek olan Nevşehir Devlet Hastanesi çevresindeki çalışmaların startını veren Belediye Başkanı Rasim Arı, “Nevşehir’in geleceğine yatırım yapıyoruz. Şehrimizin altyapı problemi tarihe karışıyor.” dedi.

2019 yılında şehir merkezinde gerçekleştirdiği altyapı ve üst yapı çalışmaları ile Lale Caddesi, Mustafa Parmaksız Caddesi, Saatçi Hoca Caddesi ve Meteris Meydanı’nın içeme suyu ve kanalizasyon hattını yenileyerek ilk defa yağmur suyu hattı döşeyen ve sıcak asfalt ile bu bölgelerin çehresini değiştiren Nevşehir Belediyesi altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Bu yılın ilk aylarından itibaren belediye tarihinin en büyük ihalelerini gerçekleştiren ve altyapı ve üst yapı için yaklaşık 50 milyon liralık bir yatırım planlayan Nevşehir Belediyesi, Diriliş Meydanı, Kasaplar Çarşısı, Damat İbrahim Paşa Bulvarı ve Emek Mahallesi’nin ardından 15 Temmuz Mahallesi’ndeki Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde de altyapı çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan çalışmaların startını veren Belediye Başkanı Rasim Arı, iş makinesi kullanarak altyapı çalışmaları öncesi yoldaki mevcut parke taşları söktü.

Bölgede gerçekleştirilecek altyapı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına ilişkin başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden bilgiler alan Arı, içme suyu ve kanalizasyon hattının yenileneceği bölgede yağmur suyu hattının da döşeneceği ve sonrasında yapılacak olan asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları ile birlikte bu bölgenin çehresinin değişeceğini kaydetti.

Arı: “Çok şükür verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Göreve gelmeden önce şehrin içme suyu sorununu çözüp, altyapı problemini tamamen ortadan kaldıracağımıza dair söz vermiştik. Geçtiğimiz yıl bunun ilk adımını attık. Altyapısı yenilenmeyen, sıcak asfalta kavuşmayan mahallemizi bırakmamak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Altyapı şehir için olmazsa olmaz bir yatırımdır. Bir şehirde altyapı yoksa üste ne yaparsanız yapın hiçbir anlamı yok. Ama altyapı yaptıktan sonra üste ne yaparsanız yapın uzun yıllar vatandaşlara hizmet eder. İnşallah yaptığımız altyapı da uzun yıllar bu bölgelerimize hizmet verecek. Şehrimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın ihtiyacı olan ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Nevşehir’in geleceğine damga vuran yatırımlarımızı birer birer hizmete alıyoruz” dedi.

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