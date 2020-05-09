Otomobil, kamyonete çarpıp takla attı: 2 yaralı

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<br>Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, kontrolden çıkan otomobilin kamyonete arkadan çarpıp takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 17.00 sıralarında NevşehirAksaray karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Ramazan O. yönetimindeki 35 FD 096 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Yılmaz E.'nin kullandığı 50 ABF 467 plakalı kamyonete arkadan çarparak takla attı. Kazada her iki sürücü de yaralanırken, Yılmaz E. kamyonette sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından Yılmaz E., yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücüler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.<br>Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER<br>2020-05-09 19:10:11<br>

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