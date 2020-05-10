Nevşehir’de vatandaşlar manilerle sahura kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nevşehir’de vatandaşlar manilerle sahura kaldırıldı

İHA

Nevşehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Nar beldesinde vatandaşlar Türk gelenek ve göreneklerinin yaşatılması amacıyla atlar ve maniler eşliğinde sahura kaldırıldı.

Nevşehir’de vatandaşlar manilerle sahura kaldırıldı

Nevşehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Nar beldesinde vatandaşlar Türk gelenek ve göreneklerinin yaşatılması amacıyla atlar ve maniler eşliğinde sahura kaldırıldı.
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde vatandaşlar Ülkü Ocakları tarafından Türk örf ve adetlerine uygun bir şekilde atlar ve maniler eşliğinde vatandaşlar sahura kaldırılırken Nar beldesinde düzenlene bu etkinliğe vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.
Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker yaptığı açıklamada Türk milliyetçileri hayatlarının her anlarında bağlı oldukları milletin gelenek ve göreneklerini yaşatmak adına bir mücadele verirler. Naçizane yapmış olduğumuz programda da gelenek ve göreneklerimize yaşatmak istedik dedi. Türker, “Nevşehir Ülkü Ocakları olarak yaşadığımız bu zor günlerde halkımızı bir nebze mutlu edebilme adına bir program düzenlemeye çalıştık. Programımıza Nar Belde başkanımız başta olmak üzere belde teşkilatı mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Malumunuz program içerisinde de gördüğünüz gibi geleneksel kıyafetlerimiz ve atlar var. Türk milliyetçileri hayatlarının her anlarında bağlı oldukları milletin gelenek ve göreneklerini yaşatmak adına bir mücadele verirler. Naçizane yapmış olduğumuz programda da gelenek ve göreneklerimize yaşatmak istedik. Halkımızda bundan mutlu oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahinefendi köyünde karantina sona erdi
YEREL HABERLER Şahinefendi köyünde karantina sona erdi
Otomobil, kamyonete çarpıp takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, kamyonete çarpıp takla attı: 2 yaralı
Nevşehir’de berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de berber, kuaför ve güzellik merkezleri ...
Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde altyapı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde altyapı ...
Nevşehir İl Müftülüğüne Ahmet Celalettin Altunkaya atandı
YEREL HABERLER Nevşehir İl Müftülüğüne Ahmet Celalettin Altunkaya ...
Nevşehir’de karantina altındaki vatandaşlara eğlence düzenlendi
YEREL HABERLER Nevşehir’de karantina altındaki vatandaşlara eğlence ...
Kızılırmak üzerinde sazan balığı tesisi kuruldu
YEREL HABERLER Kızılırmak üzerinde sazan balığı tesisi kuruldu
Şahinefendi köyünde karantina süreci tedbiren uzatıldı
YEREL HABERLER Şahinefendi köyünde karantina süreci tedbiren ...
Nevşehir'de 40 günlük Ayşegül bebek ve annesi koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER Nevşehir'de 40 günlük Ayşegül bebek ve annesi ...
40 günlük bebek korona virüsü yendi Korona virüs tedavisi gören 40 günlük bebek taburcu edildi
YEREL HABERLER 40 günlük bebek korona virüsü yendi Korona virüs ...
Karasoku kentsel dönüşüm için ihale yapıldı
YEREL HABERLER Karasoku kentsel dönüşüm için ihale yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X