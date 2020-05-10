Asırlık anneden Anneler Günü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua Asırlık anne Hanife teyze, “Ölmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istiyorum”

AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, Anneler Günü dolayısıyla ilçede en yaşlı anne olan 106 yaşındaki Hanife Kılınç’ı evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Oldukça sıcak ve duygusal bir ortamda geçen ziyarette, eski günler yad edilirken, 106 yaşındaki Hanife teyze, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Kahraman’ın ziyareti dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirterek, ölmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek istediğini ve ona dua ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek isteyen asırlık anne Hanife Kılınç burada AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman’a “Allah sizlere verdikçe versin, siz olmasanız biz ne yapacaktık. Reis'in selamı var dediler, benden ona selam götürün hepinizden Allah razı olsun. Benim niyetimi siz kucaklayın görüşün" dedi.

Burada İlçe Başkanı Oğuz Kahraman’ın 'kaç yaşındasın' sorusuna, "Babam Kurtuluş Harbine gitmiş anam da beni dünyaya getirmiş, yaşımı bilmem. Namazımda da yanlışım varsa Allah’a yalvarıyorum affet beni" diyen Hanife Teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Toprak diye kattığı altın olsun, yavrularının muradını görsün, onun ekmeğini Allah bize görmüş, çok çok selam söyleyin. Allah onu başımızdan kesmesin. Bizim istediğimiz ekmek istiyoruz aş istiyoruz veriyor, harçlığımızı da veriyor. Allah razı olsun, bizi kimselere düşmanlara muhtaç etmiyor, Allah hükümetimize verdikçe versin, tuttuğunu kolay getirsin yavrularının muradını kat kat görsün. Orada gücüm yeterse hepinize çabalarım, şimdi siz bana çabaladığınız gibi inşallah Allah orada ışık verir. Çok çok selam söyleyin beni kepaze yapmıyorsunuz, bir bana değil hep kocamışlara böyle yapıyorsunuz, Allah razı olsun işiniz gücünüz rast gelsin. Benim evime gelip de benim adımı ananların cümlesine, bana büyüklük bilip de geldikten sonra Allah Yarabbi bol bol isabet olsun, bol bol dem sürsünler” dedi.

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