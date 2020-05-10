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Anneler Günü'nde limon ayıkladılar

DHA

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA) TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya´da, kayadan oyma soğuk hava deposunda çalışan anneler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü´nde çocuklarından uzakta limon ayıkladılar. Nevşehir'in dünyaca ünlü turistik bölgesi Kapadokya'daki kayadan oyma doğal yapılar, soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Bölgede çok sayıda bulunan doğal soğuk hava depolarında limon, patates, soğan gibi ürünler muhafaza ediliyor. Akdeniz bölgesinde yetişen limonlar da buradaki doğal soğuk hava depolarında bekletiliyor. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki soğuk...

Anneler Günü'nde limon ayıkladılar

<br>Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA) TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya´da, kayadan oyma soğuk hava deposunda çalışan anneler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü´nde çocuklarından uzakta limon ayıkladılar.<br>Nevşehir'in dünyaca ünlü turistik bölgesi Kapadokya'daki kayadan oyma doğal yapılar, soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Bölgede çok sayıda bulunan doğal soğuk hava depolarında limon, patates, soğan gibi ürünler muhafaza ediliyor. Akdeniz bölgesinde yetişen limonlar da buradaki doğal soğuk hava depolarında bekletiliyor. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki soğuk hava depolarına kış aylarında getirilip depolanan limonlar, Mersin'den getirilen kadın işçiler tarafından ayıklanıyor. Seçilen limonlar kasalara konularak, ülkenin dört bir yanına gönderilirken, çürük olanlar ise kış aylarında sobada yakılıyor.<br>Mevsimlik işçi kadınlar Anneler Günü´nde de limon ayıklamalarını aralıksız sürdürdü. Mesaisine sabah 08.00'de başlayan 1 çocuk annesi Leyla Tılız, Anneler Günü´nü çok sevdiği çocuğundan ayrı bir şekilde geçirmenin burukluğu içerisinde olduğunu söyledi. Mersin´den çalışmak için Nevşehir'e geldiğini söyleyen Tılız, "Anneler Günü de olsa çalışmak zorundayız. Çocuğumu çok özledim" dedi. Soğuk hava deposunda çalışan Meliha Şahin ise, "2 çocuğumu Mersin'de bırakarak geldim. Ekmek kavgası için mücadele ediyorum. Tabii ki Anneler Günü'nde çocuklarımdan uzak olduğum için üzgünüm" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER<br>2020-05-10 15:19:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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