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İhtiyar delikanlılar: “Bugün bizim bayramımız” Nevşehir’de yaşlılar spor yaparak günü geçirdi

İHA

Nevşehir'de korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ayın ardından bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti. Sosyal mesafeye dikkat ederek spor yapan bazı vatandaşlar, "Bugün bizim bayramımız" dedi.

İhtiyar delikanlılar: “Bugün bizim bayramımız” Nevşehir’de yaşlılar spor yaparak günü geçirdi

Nevşehir’de korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ayın ardından bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti. Sosyal mesafeye dikkat ederek spor yapan bazı vatandaşlar, “Bugün bizim bayramımız” dedi.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması 24 ilde beşinci haftada da devam ederken, 65 yaş üstü vatandaşlar 7 haftanın sonunda 4 saatlik de olsa dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Nevşehir’de mahallelerde gezen 65 yaş üstü vatandaşların spor yapıp temiz ve güneşli havanın çıkararak çocuklar gibi eğlenmesi ortaya renkli görüntüler çıkardı. 66 yaşındaki Zabit Işık, bugün yaşlıların bayramı olduğunu söyleyerek, “Bugün ilk kez dışarı çıktım. Bugün günüm çok şahane geçti. Keşke her günüm böyle geçse. Bugün bizim bayramımız” dedi.
65 yaşındaki Müfit Çıkrıkçı da, “Yani bugün hava çok güzel. Devlet de bizim için bugün müsaade etti. Arkadaşlarla dolaşarak temiz hava aldık. Bunun için de parkta arkadaşlarımız ile spor yapmanın keyfini yaşadık” diye konuştu.
77 yaşındaki Atilla Sayılan, “Aşağı yukarı 45 gündür evdeyiz. Evde monoton bir hayat ile kilo aldık. Bu mahalleye geleli bir yıl oldu. Hem mahalleyi gezdik hem de spor yapalım istedik. Evde dura dura hamlaştık. Bugünlük bu kadar yeter” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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