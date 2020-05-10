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Gülşehir’de Anneler Günü havai fişek gösterileri ile kutlandı Belediye Başkanı Çiftçi: “Gülşehir’de korona virüs vakası sıfır seviyesinde”

İHA

Gülşehir’de Anneler Günü havai fişek gösterileri ile kutlandı Belediye Başkanı Çiftçi: “Gülşehir’de korona virüs vakası sıfır seviyesinde”

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde 10 Mayıs Anneler Günü, Gülşehir Belediyesi tarafından havai fişek gösterileri ile kutlandı.
Gülşehir Belediyesi tarafından 10 Mayıs Anneler Günü farklı bir etkinlikle kutlandı. Gülşehir Belediyesi ilçenin farklı noktalarından düzenlediği havai fişek gösterileri ile anneler gününü kutlarken Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi yaptığı açıklamada Kovid19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde annelerimiz kucaklaşamıyor, sarılamıyoruz. Böyle bir etkinlikle bir nebze olsun onların morallerini düzeltelim, onların sevgilerimizi iletelim istedik dedi. Çiftçi, “Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Kovid19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde annelerimiz kucaklaşamıyor, sarılamıyoruz. Böyle bir etkinlikle bir nebze olsun onların morallerini düzeltelim, onların sevgilerimizi iletelim istedik. İnşallah dileğimiz yerine varmıştır. Tepkiler çok güzel. Biliyorsunuz bu etkinlik öncesinde de tüm çocuklarımıza oyuncak dağıttık. Bu günlerde bu zorlu süreçte hem annelerimize hem çocuklarımıza moral vermek adına elimizden geleni Gülşehir Belediyesi olarak yapıyoruz. İnşallah tüm Türkiye olarak bu zorlu süreci başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve tüm bakanlarımız sayesinde en kısa zamanda atlatacağız. Türkiye’nin verdiği mücadele örnek bir mücadeledir. Vatandaşlarımız da evde kaldığı sürece bu süreci atlatacağız” dedi.

“Gülşehir’de korona virüs vakası sıfır seviyesinde”
Gülşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe halkının tüm yasaklara ve kısıtlamalara harfiyen uyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ilçede korona virüs vakasının sıfır seviyelerinde olduğunu söyledi. Çiftçi, “Gülşehir’de insanlarımız uzun süredir evlerinde kalıyorlar. Tabi Gülşehir yasaklar ve kısıtlamalar noktasında tüm kısıtlamalara uydu. Şuanda korona virüs vakası anlamında sıfır sayısı var diyebiliriz. Tabi ki tedbirleri gevşetmemek lazım. Bizde Gülşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza evlerinde kalmaları noktasında gerekli morali desteği vermek için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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