Nevşehir'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından açıktan hırsızlık suçundan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince açıktan hırsızlık olayları ile ilgili 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’üne adli işlem yapılırken 2 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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