Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

Bir süre önce Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Muhsin Özdemir, Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Arı, Özdemir’e yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arı, sporun içerisinden gelen ve uzun yıllar hem sporcu olarak hem de antrenör olarak Türk sporunun gelişimine katkı sunan Özdemir’in yeni görevinde şehre önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde Ankara’daki temasları sırasında ziyaret ettiği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Nevşehir’e yapılacak olan spor yatırımları ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’i bir spor kenti yapma hedefinde hızla ilerlediklerini kaydetti.

Özdemir’e gerçekleştirilecek projelere ilişkin bilgiler veren Arı, “Şehrimizi bir spor kenti haline getirmek için belediye olarak gerekli tüm altyapıyı hazırlıyoruz. Bu konuda bakanlığımızın da bize çok ciddi bir desteği var. Gerçekleştirilecek olan dev yatırımlarla birlikte ileriki yıllarda Nevşehir hem spor tesislerinin zenginliği hem de spor turizmi açısından Türkiye’nin ve dünyanın marka kentlerinden biri haline gelecek. Bu konuda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile de önemli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

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